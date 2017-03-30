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جلادباخ يعلن انتقال لاعبه إلى دورتموند: «من العار أن نفقده»

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جلادباخ يعلن انتقال لاعبه إلى دورتموند: «من العار أن نفقده» جلادباخ يعلن انتقال لاعبه إلى دورتموند: «من العار أن نفقده»

التحرير

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أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، اليوم الخميس، عن انتقال لاعب خط الوسط، محمود داوود، إلى نادي بروسيا دورتموند مع نهاية الموسم الجاري، وقبل عام من انتهاء عقد اللاعب.

قال المدير التنفيذي ماكس إبيرل، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "لقد كان قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة إلى داوزد، إنه من العار أن نفقد موهبة مثله، لكننا تمكنا دائمًا من تعويض المغادرين في الماضي".

انضم صاحب الـ21 عامًا، إلى جلادباخ قادمًا من نادي فورتونا دوسلدورف في عام 2010، واستمر تطوره ليصبح جزءً من الفريق الأول منذ موسم 2013/14.

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شارك لاعب الوسط في 52 مباراة في الدوري الألماني سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 13 أخرين، و17 مباراة أوروبية سجل خلالهم هدفًا وحيدًا وصنع هدفًا أخر، و7 مباريات في الكأس لم يسجل أو يصنع فيهم أي أهداف.

يذكر أن اللاعب ينحدر من أصول سورية، وولد 1 يناير 1996 في بلدة عامودا، ومثل منتخب ألمانيا في مراحل الناشئين.

محمود داود

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التحرير

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