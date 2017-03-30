وزير الداخلية: جاهزية القوات تؤكد حماية الوطن والتصدي للأخطار المحيطة به

كتب – محمد الصاوي وفتحي عمر:

قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إن ما لمسه من انضباط للقوات وجاهزية فنية وقتالية وروح معنوية عالية وإصرار، يؤكد أن رجال الشرطة بالتعاون مع أشقائهم بالقوات المسلحة سيظلون العين اليقظة على أمن الوطن واستقراره، والتصدي لكل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح الوطن.

جاء ذلك خلال الاحتفال السنوى بيوم المجند، الذي أُقيم بمقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن اليوم الخميس.

وأشاد "عبد الغفار" بالمستوى التدريبي للقوات، ووجه بمواصلة تطوير، وتحديث خطط وبرامج التدريب، وتوفير كافة الإمكانيات؛ لمواكبة التحديات التى تفرضها المرحلة الراهنة للارتقاء بمعدلات الأداء الأمني.

واطمئن الوزير على توافر كافة التجهيزات اللازمة للارتقاء بمستوى تدريب المجندين، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما فائقا لعملية التدريب، إيمانا منها بالدور المهم والحيوي الذي يؤديه التدريب في رفع كفاءة رجال الشرطة، ويساهم في تعزيز كافة المواقع الشرطية بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة التي تستطيع مواكبة متطلبات المرحلة.

وأدى المجندون قسم الولاء، خلف وكيل الإدارة العامة للتدريب، وانتهى الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.