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النمسا تحذر بعض مواطنيها من السفر إلى تركيا

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النمسا تحذر بعض مواطنيها من السفر إلى تركيا النمسا تحذر بعض مواطنيها من السفر إلى تركيا

مصراوي Masrawy

وزير الخارجية النمساوي

فيينا - (أ ش أ)

حذرت الخارجية النمساوية مواطنيها من ذوى الأصول التركية من السفر إلى تركيا.

وذكرت قناة روسيا اليوم، الناطقة باللغة الإنجليزية الليلة، أن الخارجية النمساوية وجهت هذا التحذير فى ضوء اعتقال عدد من الأتراك العائدين إلى بلادهم مؤخرا فى إطار حملة ضد معارضى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجاء في بيان الخارجية النمساوية " إن الآونة الأخيرة شهدت اعتقال أو احتجاز مؤقت وربما رفض لدخول مواطنين نمساويين للأراضى التركية ، وذلك دون وجود اتهامات ملموسة من جانب السلطات التركية لهم" .

تجدر الاشارة إلى أن عدد الأقلية التركية فى النمسا يبلغ نحو 360 الف شخص اغلبهم يحملون الجنسية النمساوية .

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مصراوي Masrawy

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