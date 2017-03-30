حظك اليوم برج الدلو الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تحاول استعادة ثقة الآخرين فأنت تتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على التفاوض والاقناع وتعالج مختلف الموضوعات وتقدّم أفضل البحوث



عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل



صحياً: حادث مفاجئ يثير عصبيتك ويبقيك في حال من التوتر لن تتخلص منها بسرعة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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