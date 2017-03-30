حظك اليوم برج الجدي الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الجدي

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك ويغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة من التعثرات غير المبرّرة



عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه



صحياً: تتفوق على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل حياتك

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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