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حظك اليوم برج القوس الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: لا تلتزم مشاريع ضخمة لا تستطيع إنجازها ، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب 

عاطفياً: حاول ترطيب الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي انتابتك في الأيام الماضية وأسمعته في خلالها كلاماً غير طيّب 

صحياً: لا تنجرّ وراء محاولات استدراجك إلى أن تثور وتغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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