مصدر أمني يكشف حقيقة إعفاء أبناء السجناء من المصروفات الدراسية

كتب - فتحي عمر:

كشف مصدر أمني مطلع بإدارة الرعاية اللاحقة التابعة لقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، حقيقة إعفاء أبناء السجناء من المصروفات الدراسية، مؤكدا أن القرار يسري على طلاب الأزهر فقط.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم توقيع بروتوكول مع مشيخة الأزهر الشريف منذ فترة، تم تفعيله منذ فترة، يقضي بإعفاء أبناء المسجونين الذين يدرسون بمراحل التعليم الأساسي في الأزهر من المصروفات الدراسية.

وأضاف المصدر، أنه لا نية حاليا لتطبيق التجربة في مراحل التعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن إدارة الرعاية اللاحقة تقيم سنويا حفلاً لتوزيع مساعدات مادية وعينية لأسر السجناء والمفرج عنهم، وذلك ضمن دورها في إعادة تأهيل السجناء وأسرهم للانخراط في المجتمع والاندماج في طبقاته.

ونظمت الإدارة، أمس الأربعاء، حفلاً لتوزيع المساعدات لعينة من أسر السجناء والمفرج عنهم، وذلك في حضور اللواء سيد جاد الحق مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء سامي أبو الخير، مدير شرطة الرعاية اللاحقة، واللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لحقوق الإنسان، واللواء لطفي عياد، مدير مصلحة الأحوال المدنية.