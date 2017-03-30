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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية كبيرة 

عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيًّا 

صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

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