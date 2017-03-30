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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: استخدم قوتك الفطرية للتفكير في حيثيات العلاقة والتفكير في طريقة لحل المشاكل وتجنب حدوث أيّ منها مرة أخرى، أنت قادر على هذا 

عاطفياً: يؤخذ عليك التعامل ببرودة أو بفجاوة أو بقسوة، كذلك تكون علاقاتك العائلية متشنجة، وأنصحك التصرف بدبلوماسية وقبول بعض التسويات 

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من المأكولات الدسمة والحلويات العربية لأنها تسبب لك البدانة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر:ارب حظ

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