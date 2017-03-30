مواجهة بين قيادات النقل| بحيري: فصلوني إرضاءً لرئيس الهيئة.. وحسن: ليست له صفة نقابية

التحرير

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كتب- محمد عاطف:

ظهرت مستندات جديدة في أزمة النقابي طارق بحيري والنقابة المستقلة لهيئة النقل العام، تفيد بأن بحيري ما زال عضوًا بالجمعية العمومية لنقابة شمال الجيزة، واعتراف وزارة القوى العاملة في خطاب رسمي بذلك، وتنفي ما تردد النقابة على لسان رئيسها مجدي حسن بأن بحيري ليست لديه صفة نقابية.

وقال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام "المستقلة"، إنهم ليسوا بقيادات انتهازية، ولديهم قيادات عمالية حقيقية تعمل بديمقراطية، وأسباب فصل طارق بحيرى ترجع إلى وقائع كثيرة ضد العمل النقابي.

في السياق ذاته جدد طارق بحيري، القيادي النقابي بالهيئة، ما أكده بتخلي النقابة عنه، وذكر أن قرار فصله من النقابة جاء بعد مداخلة هاتفية لم يرد عليها رئيس الهيئة في 8 أغسطس 2014 على قناة المحور، فطلب رئيس الهيئة من أعضاء النقابة فصلي ورهن وجودهم بتنفيذ قراره، وعلى الفور نفذوا رغبته وفصلونى في تاريخ 11 أغسطس، حسب ما ذكر.

وأضاف حسن، أن طارق بحيري هو الذي استولى على جميع أوراق النقابة الفرعية داخل الجمعية الخيرية من باقي الأعضاء، وسيطر عليها دون مراجعتها، وهي أموال عامة تؤكد أن فصله من النقابة وتصديق الجمعية العمومية كان صائبًا.

وأكد بحيري في تصريحات لـ"التحرير" في هذا السياق، أن نقابة شمال الجيزة، التي هو عضو بها، أكدت رفضها القرار ووزارة القوى العاملة أيضًا أيدت موقفها أيضًا فى خطاب بتاريخ 30 نوفمبر 2014.

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وردًا على جبالى المراغي رئيس اتحاد عمال مصر، قال حسن في تصريحات لـ"التحرير"، إن الجبالي عليه أن يترك مجلس النواب، طالما أنه لا يفرق بين الفتوى والقانون والأحكام، منوهًا إلى أن النقابة لديها الفتاوى ما تؤكد صحة وشرعية النقابة المستقلة، والأقوى من ذلك، حسب ما ذكر هو، حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن على بعض مواد القانون رقم 35، كما لديهم الحكم الصادر بحل اتحاد العمال ونقاباته، وتعيينهم لتسيير أعماله فقط بقرار وزاري في مارس 2012.

وتابع حسن: إذا كان طارق بحيري يمتلك ما يثبت عدم وقوف النقابة مع المحبوسين فليعلنه رسميًا، وليسأل جميع من تم حبسهم معه، كيف كان دور النقابة معهم؟

وعن انضمامه إلى اتحاد عمال مصر أوضح البحيري، أنه إن لم يسدد اشتراكاته في نقابة معترف بها بعد فصله من المستقلة، فإنه لن يستطع أن يمارس مهام عمله، ويخاطب الجهات التي تجدد رخصة قيادته، خاصًة أنه سائق بالهيئة، ولذلك فهو لم يلجأ للاتحاد إلا من أجل أن يحافظ على مصدر رزق أولاده، لا حبًا في أشخاص ينتمون إلى الاتحاد العام.

وكان جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد ذكر في تصريحات لـ"التحرير"، إن هيئة النقل العام ليست لها نقابة مستقلة، والاتحاد لا يعترف بشرعيتها وفقًا لعدم مشروعية التنظيمات النقابية المستقلة بفتوى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة في 11 يناير الماضي.

يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل طارق بحيري ومحمد هاشم في 5 ديسمبر الماضي، على ذمة اتهامه و4 آخرين من زملائه بالتحريض على الإضراب والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون بالمحضر رقم 745 إداري أمن دولة عليا.

وكان القيادي النقابي طارق بحيري، عضو النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، قد أوضح أنه انضم لصفوف اتحاد عمال مصر بعدما فصلته النقابة المستقلة بدون تحقيق أو أسباب، وأن النقابة المستقلة تخلت عنه وزملائه أثناء فترة حبسهم على ذمة اتهامهم بالتحريض على الإضراب والانضمام إلى جماعة محظورة، وأن هذا سبب كاف كي لا يعود إليها، معلقًا: «مش عاوز أرجع السجن تاني».