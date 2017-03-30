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خالد الشافعي: 92 مليارًا تنعش خزانة الدولة في قضايا تحويل الأراضي الزراعية لـ«بناء»

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خالد الشافعي: 92 مليارًا تنعش خزانة الدولة في قضايا تحويل الأراضي الزراعية لـ«بناء» خالد الشافعي: 92 مليارًا تنعش خزانة الدولة في قضايا تحويل الأراضي الزراعية لـ«بناء»

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قال خالد الشافعى، أمين العاصمة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن هناك آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية، تم التعدى عليها وتحويلها إلى أراض بناء، والدولة لم تحقق أى استفادة من هذا التحول بخلاف المحاضر والغرامات التى تم توقيعها على بعض المتعدين على الأراضى.

وأوضح الشافعى، إنه وفقًا للتصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين بوزارة الزراعة، فإن عدد حالات الأفدنة المهدرة جراء تحويلها إلى مبان بلغ 87.809 فدان، بخلاف الأفدنة التى لم يتم حصرها بعد، مشيرا إلى أن سعر الأراضى التى تم التعدى عليها بلغت 368 مليار جنيه، حال تم احتساب سعر المتر الواحد بـ1000 جنيه للمبانى.

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واقترح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن تحصيل 25% ضريبة قطعية من هذا المبلغ، التى تبلغ 92 مليار جنيه، يمكن أن تدخل ميزانية الدولة خلال أسابيع قليلة حال الاهتمام، وفتح هذا الملف، تساعد فى سد عجز الموازنة ويمكن تشكيل لجنة من الجهات المختصة والرقابية لتحصيل هذه المبالغ.

وأكد الشافعى، أن هدم المبانى على الأراضى الزراعية ليس حلا ولا يدر للدولة أى مبالغ، بل إنه يضيع مليارات الجنيهات، تم صرفها على إنشاء هذه المبانى، لذلك من الأفضل تحصيل ضريبة 25% على سعر الأفدنة الزراعية التى تحولت إلى مبان.

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