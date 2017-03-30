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البورصة تربح 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

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البورصة تربح 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع البورصة تربح 1.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

التحرير

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حقق رأس المال للبورصة المصرية أرباح بلغ 1.78 مليار جنيه، خلال جلسات تداول الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 654.975 مليار جنيه.

وجاء ختام تعاملات الأسبوع، بجلسة اليوم الخميسن على تراجع، بعدما خسر رأس المال السوقى للبورصة نحو 316 مليون جنيه، وأغلق السوق عند مستوى 654.975 مليار جنيه، وسط تباين فى المؤشرات.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، مليار جنيه خلال جلسة تداول اليوم، ومالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، بصافى قيمة بلغت 25.6 مليون جنيه، 39.4 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه على التوالى.

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ومالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيمة بلغت 38.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12994 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2071 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12435 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 569 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1327 نقطة.

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التحرير

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