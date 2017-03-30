«الصحة»: مصنع «لاكتو مصر» يُنتج ويُصدر

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنه عقب أزمتي نقص الألبان، وغلاء الأدوية، وجهت الدولة اهتمامها للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، وهي شركة مساهمة في مصنع ألبان «لاكتو مصر»، والتي دارت حوله أزمة مؤخرًا، والتي دعت بدورها الوزير أحمد عماد الدين، لتفقد المصنع، مشدّدًا على أن «المصنع يعمل ويُنتج ويُصدر».

أضاف مجاهد، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة» «المصنع أُنشئ عام 2000، والمساهمين في إنتاجه مصريين، إضافةً إلى شركة أكديما، وفي عام 2003 حدثت أزمة في توريد الألبان بسبب تحرير سعر الصرف، والمصنع وحده استطاع تغطية احتياجات مصر من الألبان عامي 2003 و2004، وفي عام 2005 حدثت مشكلة بين المصنع ووزارة الصحة، بسبب أنه قيل وقتها أن أحد منتجاته غير مطابق للمواصفات، وعليه اتخذت الوزارة قرار بإيقاف إنتاج المنتج».

وتابع «شُكلت لجنة للتحقيق في ذلك، وجاءت النتائج أنه مطابق للمواصفات، وبالرغم من ذلك مُنع المنتج من الطرح في السوق، فقرر صاحب المصنع إعادة تسجيل هذا اللبن تحت اسم آخر للتصدير فقط، ومنذ ذلك الوقت يُصدر المصنع لدول عربية وإفريقية وبعض الدول الغربية كهولندا».

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أوضح أن الوزير أحمد عماد الدين، يعلم بهذا المصنع سابقًا، وليس أول مرة، كما قال على لسانه إنه اكتشفه «صدفة»، لافتًا إلى أن لغط كبير أُثير بسبب هذه الكلمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبحث حاليًا كيفية استغلال هذا المصنع لتغطية احتياجات مصر من الألبان.