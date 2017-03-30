«الوزراء»: هدفنا توفير اللحوم بأسعار مناسبة

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الوزاري، اليوم الخميس، بحث سد الفجوة بين الاستهلاك الفعلي للثروة الحيوانية والإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الفجوة كبيرة للغاية، موضحًا أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص للعمل على تطوير كلي لمنظومة اللحوم، مع تقديم بعض التسهيلات.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه سيتم تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في زراعة الذرة الصفراء والعلف الحيواني، لافتًا إلى أن هدف الحكومة هو تقليل الواردات من اللحوم وزيادة الإنتاج المحلي، وأن يتم توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.