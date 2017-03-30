أخبار عاجلة

الشوط الأول من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
بالصور.. " النمنم" و"بدر" يفتتحان معرض الأقصر الثاني للكتاب -
وزارة التضامن توقف الدعم النقدي لنحو 90 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل والسبب؟ -
حصرياً .. كواليس سوبر إفريقيا لليد -
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر -
يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الوزراء»: هدفنا توفير اللحوم بأسعار مناسبة

Google+ Print
«الوزراء»: هدفنا توفير اللحوم بأسعار مناسبة «الوزراء»: هدفنا توفير اللحوم بأسعار مناسبة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الوزاري، اليوم الخميس، بحث سد الفجوة بين الاستهلاك الفعلي للثروة الحيوانية والإنتاج، مشدّدًا على أن هذه الفجوة كبيرة للغاية، موضحًا أنه سيتم التعامل مع القطاع الخاص للعمل على تطوير كلي لمنظومة اللحوم، مع تقديم بعض التسهيلات.

أضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه سيتم تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في زراعة الذرة الصفراء والعلف الحيواني، لافتًا إلى أن هدف هو تقليل الواردات من اللحوم وزيادة الإنتاج المحلي، وأن يتم توافر اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو