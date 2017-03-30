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بدء الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية على نظام "بوكليت" 10 أبريل

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مصراوي Masrawy

الأزهر الشريف

كتب- محمود مصطفى:

قرر الأزهر الشريف، عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها "علمي- أدبي"، بنظام بوكليت يومي 10 و 11 من أبريل المقبل.

وطالب الأزهر الشريف، رؤساء المناطق بمتابعة الامتحانات أولًا بأول، وتذليل أي عقبات، والإجابة على الاستفسارات حرصًا على مصلحة الطلاب.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، في الـ24 من مايو المقبل.

كان الأزهر الشريف، قرر تطبيق الامتحانات بنظام "بوكليت" على طلاب الشهادة الثانوية العام الجاري.

ونشر الأزهر، نماذج للامتحانات بنظام بوكليت على بوابته الإلكترونية.

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