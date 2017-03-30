للمرة الأولى.. البيئة تشارك في معرض تونس الدولي للكتاب

القاهرة- (أ ش أ):

تشارك وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية الإعلام والتوعية بالوزارة للمرة الأولى في معرض تونس الدولي للكتاب من خلال تقديم ورش عمل فنية في مجال البيئة، حيث يقام المعرض تحت شعار" نقرأ لنعيش مرتين".

وشارك فريق التوعية في النشاط الثقافي المقام بالمعرض، بهدف رفع الوعي البيئي للمترددين علي المعرض من جميع الفئات العمرية من أطفال وطلاب مدارس وشباب وشابات من الجامعات من خلال إشراكهم في تلك الورش وتعريفهم بجهود وزارة البيئة المصرية في مجال التوعية البيئية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، استمرار المشاركة في تنفيذ تلك الورشات حتي يوم 2 أبريل القادم بتنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية تتضمن فن الاورجامي وتدوير المخلفات الخشبية وعمل بعض البراويز من الورق والأسطوانات التالفة.

وقد انطلقت فعاليات المعرض بحضور كبار الشخصيات بدولة تونس من رئيس الوزراء ووزير الثقافة التونسي، بالإضافة إلى شكري المبخوت مدير معرض تونس الدولي للكتاب.​