رداً على تصريحات أمريكية.. المعارضة السورية تؤكد رفضها لأي دور مستقبلي للاسد

(أ ف ب)

أكدت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية الخميس من جنيف انها لا يمكن ان تقبل بأي دور للرئيس بشار الاسد في اي مرحلة مقبلة، بعد تصريحات لمسؤولة اميركية في وقت سابق مفادها ان اسقاط الاسد ليس اولوية.

وقال منذر ماخوس احد المتحدثين باسم الهيئة للصحفيين في جنيف "لا يمكن أن تقبل المعارضة بأي دور لبشار الاسد في اي مرحلة من المراحل المقبلة وليس هناك اي تغيير في موقفنا".