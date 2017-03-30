توقيف الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية على خلفية فضيحة الفساد

(أ ف ب)

أوقفت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك جيون هي، الخميس، على خلفية فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التي أدت إلى إقالتها، بحسب ما أفاد متحدث باسم المحكمة.

وأصدرت محكمة سيول المركزية مذكرة توقيف بحق بارك بتهم تلقي الرشاوى واستغلال السلطة وتسريب اسرار حكومية بعد جلسة محاكمة ماراتونية.