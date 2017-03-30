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18 لاعبا في قائمة الزمالك استعدادا للقاء سموحة

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18 لاعبا في قائمة الزمالك استعدادا للقاء سموحة 18 لاعبا في قائمة الزمالك استعدادا للقاء سموحة

التحرير

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اختار الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي 18 لاعبًا للاضنمام إلى قائمة الفريق التي ستسافر إلى الإسكندرية، غدًا الجمعة، استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري، السبت المقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

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محمود عبد الرحيم جنش، عمر صلاح، على جبر، إسلام جمال، شوقي السعيد، أحمد توفيق، طارق حامد، أحمد فتوح، دونجا، أسامة إبراهيم، معروف يوسف، أيمن حفني، مصطفى فتحي، محمد إبراهيم، أحمد رفعت، حسام باولو، باسم مرسي وستانلي.

وتم استبعاد محمد مسعد، علي فتحي، صلاح ريكو، محمد ناصف، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمود حمدي الونش، مايوكا وحسني فتحي لعدم الجاهزية، ومحمد مجدي، وبراهيم صلاح وأحمد الشناوي للإصابة.

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