حاتم علي: مثلت "تحت الأرض" لإغراء الدور

كشف المخرج السوري "حاتم علي" عن السرّ وراء مشاركته كممثل في مسلسل "تحت الأرض"، معتبراً أنّ المسلسل تجربة شديدة التميّز ومغرية لملكات أيّ ممثل حقيقيّ، موضحاً أنّه أثناء مرحلة البحث عن ممثل يجسّد شخصيّة "المهديّ" دار نقاش مع المنتجة دينا كُريم والمنتج الفنيّ إيهاب أيوب حول ترشيح ممثل لتجسيد الشخصيّة، فتمّ الاتفاق على أن تكون شخصيّة "المهديّ" شخصيّة غير مصريّة على مستوى الجنسية والملامح، إلى جانب إجادتها للّغة التركية، بسبب المشاهد التي تجمع بين "المهدي وتولين". وأكّد علي أنّ المنتجة دينا كريم والمنتج إيهاب أيوب أصرّا بسبب صفاته الشخصيّة على: "أن أقوم بتجسيد الشخصيّة، نظراً إلى معرفتهم الجيّدة بإتقاني اللغة التركية، بالإضافة إلى معرفتهم بأنّ لديّ رصيد من الأعمال كممثل. وأمام إصرارهما قبلت المغامرة التي سعدت بها كثيراً". ويوضح المخرج السوريّ أنّ المتابع لمشواره الفنيّ جيّداً يجد أنّه سبقت له المشاركة في بعض الأعمال الدراميّة، إلا أنّه تفرّغ للإخراج مبتعداً عن التمثيل. مسلسل "تحت الأرض" من بطولة أمير كرارة، سونجول أودن، أمل بوشوشة، إنجي المقدّم، دينا الشربيني، رشا مهدي، أحمد صلاح حسني، ياسر المصري، والفنان الكبير محمود الجندي، سيد رجب، طارق النهري، يحيى أحمد، ضياء عبد الخالق، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج حاتم علي.