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أحمد حسن: «لا أملك سوى الدعاء على بوفون»

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أحمد حسن: «لا أملك سوى الدعاء على بوفون» أحمد حسن: «لا أملك سوى الدعاء على بوفون»

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قال أحمد حسن، لاعب الوطني السابق: "لا أملك سوى الدعاء على بوفون حتى لا يخطف لقب عميد لاعبي العالم".

وأضاف حسن مازحًا، في تصريح لبرنامج "اكسترا تايم" عبر قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس: "استخدمت الدعاء عندما اقترب إيكر كاسياس حارس إسبانيا من رقم مبارياتي الدولية حتى اعتزل دوليًا".

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وارتدى لاعب الإسماعيلي والأهلي والزمالك وبيشكتاش وأندرلخت السابق قميص منتخب للمرة الأخيرة شهر مايو 2012 في مباراة ودية ضد توجو.

ولعب الصقر 184 مباراة دولية مع منتخب مصر جعلته أكثر لاعبي العالم من حيث المشاركات الدولية، فيما وصل بوفون للمباراة 170 وهو يقترب من سن الأربعين.

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