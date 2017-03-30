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تعرف على رسالة «كروس» لحارس البايرن

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تعرف على رسالة «كروس» لحارس البايرن تعرف على رسالة «كروس» لحارس البايرن

التحرير

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تمنى لاعب وسط ريال مدريد، الألماني توني كروس، لمواطنه وحارس بايرن ميونيخ، مانويل نوير، التعافي بعد الجراحة  التي خضع لها في القدم اليسرى، وطالبه بأن يأخذ كفايته من الوقت ليتعافى.

وكتب كروس عبر حسابه على تويتر لنوير: "أتمنى لك التعافي ولكن خذ وقتك".

يعتمد بايرن على عودة نوير للتدريبات قريبًا، ليكون جاهزًا لخوض لقاء قمة ألمانيا ضد بروسيا دورتموند، 8 أبريل المقبل، وكذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني، في 12 من الشهر ذاته.

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كان نوير 31 عامًا اعتذر عن المشاركة في آخر مباراتين لمنتخب ألمانيا بسبب مشكلات عضلية بربلة الساق.

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التحرير

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