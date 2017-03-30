«من 16 إلى 48».. تعرف على أسباب زيادة عدد المنتخبات بالمونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلسه في مدينة زيوريخ السويسرية، زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 اعتبارًا من نسخة عام 2026.

كان موقع الفيفا، ذكر عبر موقع "تويتر" أن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في نهائيات المونديال إلى 48 منتخبًا، -بزيادة بنسبة 50% على عدد المنتخبات (32) التي تشارك طبقا للنظام الحالي- قوبل بالموافقة "بالإجماع".

وطبقًا للنظام الجديد، سيجرى تقسيم المنتخبات المشاركة على 16 مجموعة تضم كل مجموعة 3 منتخبات، وبذلك يزيد عدد مباريات النهائيات على الأرجح إلى 80 مباراة بدلًا من 64.

ولم تكن هذه المرة هي الأولي، التي يتخذ فيها الاتحاد الدولي قرارًا، بزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالمونديال.

وتستعرض "التحرير" في التقرير التالي عدد المرات التي تم فيها زيادة عدد المنتخبات بالمونديال.

كأس العالم 1982

بدأت منافسة كأس العالم عام 1930 على أرض أوروجواي، بعدما نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبدأت المنافسة بوجود 16 منتخبًا فقط.

شاهد أيضا

وقبل انطلاق النسخة الـ12 من البطولة عام 1982، قرر الاتحاد الدولي زيادة عدد المنتخبات إلى 24، بسبب انعقاد مؤتمر برلين 1980، بعدما اجتمعت اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الدولي 8 مرات، وقرروا إقامة البطولة في إسبانيا، وطالبتهم الحكومة الإسبانية وقتها بتخصيص 3.5 مليون دولار ميزانية للبطولة، وهو ما دفع الاتحاد الدولي إلى زيادة عدد المنتخبات.

كأس العالم 1998

في عام 1998 قرر الاتحاد الدولي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 32 فريقًا، وجاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بزيادة فرص التأهل خاصة من قارتي إفريقيا وآسيا إلى نهائيات كأس العالم بدون المساس بالنسبة المخصصة لكل من أوروبا وأمريكا الجنوبية بالتحديد لما لهم من مستوى متقدم وتاريخ معروف في بطولات كأس العالم السابقة.

كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي، برئاسة السويسري جاني اينفانتينو، زيادة عدد الدول المشاركة في كأس العالم 2026، لتصبح 48 بدلًا من 32، وذلك بناءً على الاجتماع الذي تم بين اعضاء الأتحاد يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد الاتحاد، في حسابه على "تويتر"، أن مجلسه وافق بالإجماع أن يكون عدد منتخبات كأس العام 48 منتخبًا، ودافع "إنفانتينو" بقوة عن زيادة العدد، مشيرًا إلى أنه سيتيح مشاركة عدد أكبر من الدول في المونديال، وزيادة الاهتمام بكرة القدم، وسيعمل على تزويد الجانب المالي من القاعدة المشاركة.