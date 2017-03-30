الصور الأولى لأحد أكبر عصابات المخدرات بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على صور المتهمين بالإتجار في جوهر الحشيش المخدر، عقب ضبطهم بأحد الأكمنة بدائرة قسم بولاق الدكرور، وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات.

وردت معلومات للعميد ماجد عادل، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، بأن "أبو سويف"، 32 عاما، و"أبو أدم"، 33 عاما، و"محمد. ش"، 28 عاما، جميعهم عاطلين، يتاجرون في المواد المخدرة، متخذين من منطقة بولاق الدكرور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ووجه اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بضبط المتهمين في حالة تلبس، حيث تمكنت مأمورية تحت إشراف العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وبقيادة الرائد هيثم سكر، من ضبط المتهمين بكمين أعد لهم بنزلة كوبري صفط اللبن.

وعُثر بحوزة المتهمين على 60 طربة حشيش، و205 آلاف جنيه، و4 هواتف محمولة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.