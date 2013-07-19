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صوت روسيا: جنوب سوريا بدون كهربا بسبب العمليات العسكرية

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صوت روسيا: جنوب سوريا بدون كهربا بسبب العمليات العسكرية صوت روسيا: جنوب سوريا بدون كهربا بسبب العمليات العسكرية

ذكرت إذاعة "صوت روسيا"، إن وزير الكهرباء السورى "عماد خميس" قال إن العمليات العسكرية جنوب سوريا أدت إلى حدوث خلل فى عمل نظام توفير الطاقة فى كل من درعا والسويداء والقنيطرة، بالإضافة إلى ريف دمشق.

وأضافت الإذاعة أنه وفقاً لأقوال الوزير السورى ستبدأ فرق الإصلاح فى القريب العاجل لإعادة بناء الاتصالات وخطوط الأنابيب التى تزود محطة الكهرباء بالوقود.

وأكدت الإذاعة إن الجيش السورى يقود قتالاً عنيفاً مع الجماعات المسلحة جنوب العاصمة دمشق وأعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن تدمير عدة معاقل للمتشددين فى ضواحى محافظة درعا.

وأشارت الإذاعة إلى توجه قوات الجيش السورى الخاصة إلى العدو بالقرب من الحدود الأردنية، حيث تم القضاء على عدد كبير من المرتزقة السعوديين والليبيين والأردنيين، منهم أحد قادة "جبهة النصرة".

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