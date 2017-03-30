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مشكلة التجنيد ليست الأولى.. طريق حافل بالأزمات أمام «أوكا» و«أورتيجا»

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التحرير

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مُنع المطربان الشعبيان أوكا وأورتيجا من السفر إلى إمارة دبي، وتم تسليمهما للنيابة العسكرية، وذلك لاتهامهما بتزوير قيد عائلي ووثائق ثبوتية للتهرب من التجنيد، حيث فوجئ ضابط الجوازات بوجود المطربين على قوائم المنع من السفر.

ولا تعد هذه الأزمة الأولى للمطربين، فمنذ ظهورهما معًا تعرضا للكثير من الانتقادات والأزمات، نرصد أبرزها خلال التقرير التالي.

تراخيص الغناء

فجر علي الشريعي، رئيس هيئة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما صرح بأنه سيتم سحب تراخيص الغناء من أوكا وأورتيجا، ومنع "أغاني المهرجانات" واستئصالها تمامًا.

وفي أول رد فعل لهما، قال أوكا وأورتيجا إنه لم يتم سحب كارنيه نقابة المهن الموسيقية منهما، مؤكدان أنهما يعملان بصورة طبيعية، وأن الانتقادات الموجهة لهما تأتي بعد النجاح الذي وصلا إليه، والقاعدة الجماهيرية التي يتميزان بها، على حد قولهما.

سقوط 

تداول عدد من رواد موقعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع  للحظة سقوط فريق "أوكا وأورتيجا وشحتة" من على المسرح، أثناء إحيائهم الحفل الترفيهي لمدارس الأورمان، حيث سادت حالة من الفوضى بين الحاضرين.

تهرب ضريبي

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قامت إدارة مكافحة التهرب من الضرائب بتقديم بلاغ ضد الثنائي، يتهمهما بالتهرب من سداد 700 ألف جنيه، خلال الفترة من 2009 حتى 2014، حيث تبين أنهما لا يملكان ملفًا ضريبيًا عن تلك الفترة، وذلك بعد حصر ملفات الفنانين.

أغنية "هابي"

أزمة كبيرة تعرض لها الثنائي بسبب قيامهما بنشر ريمكس لأغنية "هابي"، للمغني العالمي "فاريل ويلياميز"، علي موقع يوتيوب، بنفس توزيع الموزع رامي بلازن، ونسبوها لنفسيهما، وهو ما قابله الجمهور بغضب عارم، حيث اتهمهما بالسرقة.

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التحرير

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