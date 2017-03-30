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الوزراء: 38% زيادة في حجم الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية

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الوزراء: 38% زيادة في حجم الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية الوزراء: 38% زيادة في حجم الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية

التحرير

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور الدكتور وزير والتجارة الداخلية وممثلى الوزارات والجهات المعنية، جاء لبحث إجراءات زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم، والعمل على بحث سد الفجوة بين الاستهلاك الفعلى والإنتاج من الثروة الحيوانية.

وأضاف سلطان، فى تصريحات تليفزيونية، أن الموازنة العامة للدولة بها زيادة 38% فى حجم الدعم الموجه للسلع الاستراتيجية.

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وأكد أن الاجتماع تطرق إلى تخصيص أراض للقطاع الخاص للاستثمار فى زراعة الذرة الصفراء والعلف الحيوانى، وذلك لتقليل الواردات من اللحوم وزيادة الإنتاج الحيوانى وتشجيع الاستثمار.

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التحرير

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