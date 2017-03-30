الطرق الصوفية: نسعى لتطهير الموالد من الأضرحة

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قال الدكتور محمود أبو الفيض، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مساء الخميس، إن الادعاء بأن زيارة الصوفية للأضرحة شرك بالله، فيه تجني على الصوفيين والإسلام، منوهًا إلى أن الشيوخ السلفيين في الأساس تربوا على الفكر الصوفي.

أضاف أبو الفيض، ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أن الجماعة الصوفية تسعى لتطهير الموالد من الأضرحة، وتؤكد بأن زيارة الأضرحة ليست شركًا ولكنها فلكلور شعبي، موضحًا أن الاحتفال بموالد الأنبياء لا يمس العقيدة الإسلامية.

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وأكد أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مباح وليس بدعة، رافضًَا كل ما يتم تدواله بشأن تحريمه وأنه غير صحيح، مشيرًا إلى أن «الشخص الشيعي يدخل الاحتفال ويتعامل كأي مواطن عادي».