أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الطرق الصوفية: نسعى لتطهير الموالد من الأضرحة

Google+ Print
الطرق الصوفية: نسعى لتطهير الموالد من الأضرحة الطرق الصوفية: نسعى لتطهير الموالد من الأضرحة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمود أبو الفيض، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مساء الخميس، إن الادعاء بأن زيارة الصوفية للأضرحة شرك بالله، فيه تجني على الصوفيين والإسلام، منوهًا إلى أن الشيوخ السلفيين في الأساس تربوا على الفكر الصوفي.

أضاف أبو الفيض، ببرنامج «خط أحمر»، عبر فضائية «العاصمة»، مساء الخميس، أن الجماعة الصوفية تسعى لتطهير الموالد من الأضرحة، وتؤكد بأن زيارة الأضرحة ليست شركًا ولكنها فلكلور شعبي، موضحًا أن الاحتفال بموالد الأنبياء لا يمس العقيدة الإسلامية.

شاهد أيضا

وأكد أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مباح وليس بدعة، رافضًَا كل ما يتم تدواله بشأن تحريمه وأنه غير صحيح، مشيرًا إلى أن «الشخص الشيعي يدخل الاحتفال ويتعامل كأي مواطن عادي».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن