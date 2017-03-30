محافظ الإسكندرية يناقش مشاكل صيادى بحيرة مريوط

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الإسكندرية - هدى بسيوني

اجتمع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، مع ممثلين عن صيادي بحيرة مريوط، للاستماع إلى المشكلات التي يواجهونها وكيفية حلها وإمكانية زيادة الثروة السمكية بالبحيرة ومنع التعدي عليها.

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وطالب المحافظ الصيادين بتحديد الأماكن الُمتعدي عليها بالبحيرة، وتقديم بيان بأسماء الشركات المتسببة في تلوثها، وذلك للتواصل مع الجهات المعنية لإزالة كافة التعديات ومحاسبة أي متسبب في تلويث البحيرة، ودراسة إمكانية عمل مجرى مائي حول البحيرة أو عمل كورنيش للحفاظ على البحيرة من التعدي.

وأكد سلطان أنه يجب البدء في العمل على مشروع تكريك وتطهير البحيرة لإزالة ما بها من بوص وحشائش، وتعميقها حتى تستوعب أكبر قدر ممكن من المياه، لافتا إلى أن البحيرة تعتبر متنفس طبيعي وبمثابة رئة للمدينة، والمحافظة تعمل من أجل الحفاظ على البحيرة لصالح الصيادين والإسكندرية كلها.