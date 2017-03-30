فيديو| رصيد مسئول سعودي ينفد على الهواء.. وتامر أمين: «أشحن وكلمنا»

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قال زهير الحارثي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، مساء الخميس، إن شعب المملكة يدرك تمامًا مكانة العلاقة مع مصر دولةً وشعبًا، مشدّدًا على أن البعض كان يحاول أن يُفسد العلاقات بين البلدين.

أكد الحارثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة» «عندما نتحدث عن ترابط وتحالف مصري سعودي، فنحن نتحدث عن علاقة تاريخية، وأيضًا تلعب دورًا هامًا في الوقت الحاضر لحماية القضايا العربية».

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وفوجئ مقدم البرنامج، الإعلامي تامر أمين، بانقطاع المكالمة الهاتفية مع المسئول السعودي، بسبب نفاذ رصيده، فعلّق الأول مازحًا: «يا دكتووور.. أنت كارت يا دكتووور؟! أبقى اشحن وكلمنا بقى».