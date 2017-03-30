أمين: الإعلان عن شراكات مصرية سعودية قريبا في كافة المجالات

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قال الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، إن العلاقات بين الدول العربية كانت قائمة على العواطف، مؤكدًا أن السياسة قائمة على المصالح وليس العواطف، وأن المصالح بين مصر والمملكة السعودية أهم في الوقت الراهن.

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أن هناك شراكات مصرية سعودية سيُعلن عنها قريبًا في كافة المجالات، موضحًا أن المملكة تستثمر في مصر في المجال الصحي والإسكاني وأيضًا مجال الطاقة.

وأشار إلى أن الدولتين تعلمتا من سحابة الصيف العابرة في العلاقات المصرية السعودية، موضحًا أن العلاقات بين البلدين من الثوابت ويجب أن لا تتغير، مشدّدًا على ضرورة منع تدخل الوسطاء فيما بين المملكة ومصر.

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وتابع «الأمن القومي العربي الذي تتحمله مصر والسعودية على عاتقهم مايستحملش هزار»، مختتمًا «عاشت مصر والسعودية».