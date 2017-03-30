بالصور.. مباحث التموين تداهم محل كبابجي بإمبابة

كتب - محمد شعبان:

داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، اليوم الخميس، محل كبابجي بمنطقة إمبابة.

وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط المدير المسؤول، وكمية من اللحم المفروم معبأة داخل اكياس بلاستيك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت 1 طن.

وكشفت تحريات المباحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن مدير المصنع، يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل مخزن ملحق بالمحل؛ لتجهيز الوجبات التي يقدمها للمواطنين.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تحفظت على المضبوطات.