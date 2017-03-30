أستاذ بالجامعة الأمريكية: تطوير آليات تسويق المشروعات "ضروري" لمواكبة الاحتياجات

كتبت- ندى الخولي:

أكد حامد شما، أستاذ مساعد التسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أهمية التركيز على تطوير الخطط التسويقية للمشروعات وآليات الطرح بالسوق بما يتلائم مع وتيرة التغير السريعة، متوقعا حدوث تغيرات واضحة في اتجاهات المستهلكين مستقبلا بحلول عام 2020.

ولفت شما إلى تأثير تغيرات اتجاهات المستهلكين "العملاء" على تنمية قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة؛ مُضيفا أن التغير في الاحتياجات حتمي ويحدث بالتزامن مع التغيرات العصرية المتتالية، ملمحا إلى أهمية التركيز على رسم خطط مستقبلية مناسبة لاحتياجات العملاء في السنوات المقبلة.

وأشار أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية- خلال الجلسة الخاصة باتجاهات المستهلكين المستقبلية وأثرها على تنمية القطاع باليوم الثاني لمؤتمر سيتي سكيب- إلى أن تزايد معدل الزيادة السكانية باستمرار تحتم اعادة رسم خطط تسويقية جديدة لتنمية القطاع العقاري مستقبلا ؛ مؤكدا أن أفريقيا ستكون الأعلى في هذه الزيادة السكانية بنسبة 50% بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن احتياجات المستهلكين لابد أن تكون محط أنظار المسوقين، ويتم مراعاة ذلك في تقديم المنتجات المتنوعة سواء السكنية أو الخدمية؛ مشيرًا إلى أن تسويق مختلف المنتجات سيرتبط مستقبلا بالإنترنت وهو ما تجهز له العديد من الشركات حاليًا والتي بدأت بالفعل في تفعيل إنترنت الأشياء.