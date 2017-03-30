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مدرب الشرطر العراقي لـ«التحرير»: أنهيت تعاقدي مع النادي بالتراضي

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مدرب الشرطر العراقي لـ«التحرير»: أنهيت تعاقدي مع النادي بالتراضي مدرب الشرطر العراقي لـ«التحرير»: أنهيت تعاقدي مع النادي بالتراضي

التحرير

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أنهى محمد يوسف، المدير الفني لنادي الشرطة العراقي، عقده مع إدارة القيثارة الخضراء بالتراضي بعدما شعر بصعوبة استكمال المشوار مع الفريق لعدم توافر المناخ المناسب خاصة بعد خروج الفريق من مسابقة كأس العراق. 

وينافس الشرطة على لقب الدوري العراقي حيث يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن المتصدر ويتبقى 13 مباراة.

ووجه يوسف الشكر إلى إدارة ناديه وكذلك جماهير القيثارة الخضراء على الدعم له خلال فترة توليه المسئولية منذ بداية الموسم، لكن الظروف الأخيرة جعلته يفكر في الرحيل رغم أنه ـعاد الشرطة للمنافسة على لقب الدوري بعد غياب النادي عن صراع القمة في السنوات الأخيرة.

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وأشاد المدرب المصري، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، بجماهير القيثارة الخضراء التي ساندته على طول الخط وكان اللاعب الأساسي للفريق في كافة المباريات، كما وجه الشكر للاعبي الفريق وإدارة النادي على الفترة التي قضاها معهم.

من جانبها، عبرت إدارة النادي العراقي عن شكرها وتقديرها ليوسف بخصوص الجهود التي بذلها خلال فترة قيادته لكرة القيثارة الخضراء عودة النادي للمنافسة على لقب الدوري.

وحرص لاعبو الفريق على زيار يوسف في فندق الإقامة لإثنائه عن موقفه، لكنه أكد لهم أنه أنهى كافة الإجراءات بالتراضي مع إدارة النادي مبديًا شكره للاعبيه على شعورهم وتمسكهم به.

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التحرير

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