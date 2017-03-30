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«العنكبوت» على خطى الحضري وينقذ «المحلة»

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«العنكبوت» على خطى الحضري وينقذ «المحلة» «العنكبوت» على خطى الحضري وينقذ «المحلة»

التحرير

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تمكن أشرف بخيت «العنكبوت»، حارس مرمى فريق بلدية المحلة، من إنقاذ فريقه من الخسارة أمام نظيره اتحاد نبروه، بعدما سجل بخيت هدف التعادل القاتل في الدقيقة 95 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب اتحاد نبروه، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 بمسابقة الدوري الممتاز (ب).

استغل بخيت ركلة حرة قبل منطقة وسط الملعب، ليسدد كرة قوية أخطأ حارس نبروه في التصدي لها، لتدخل الكرة الشباك، وتعلن عن تعادل الفريقين بهدف حمل توقيع حارس بلدية المحلة.

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أحرز حارس البلدية هدف التعادل القاتل، على طريقة عصام الحضري الذي سجل هدفًا في شباك كايزر شيفس الجنوب إفريقي في كأس السوبر الإفريقي 2002.

وحافظ بلدية المحلة على صدارة المجموعة الثالثة من جدول دوري الممتاز (ب)، برصيد 66 نقطة، بينما يأتي نبروه في المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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