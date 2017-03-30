عمرو بركات صداع جديد في رأس «البدري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للقلعة الحمراء للاستفسار حول عدم مشاركة اللاعب في أي مباراة كأساسي أو كبديل.

وعلمت "التحرير" أن اللاعب عبر عن حزنه بسبب عدم اعتماد "البدري" عليه، وأكد البدري أن الظروف التي يمر بها الفريق الفترة الماضية من ضغط المباريات والاعتماد على اللاعبين المُقيدين في القائمة الإفريقية هي التي أجبرته على عدم السماح بالتغيير في التشكيل الأساسي.

شاهد أيضا

ووعد البدري، وافد الأهلي الجديد بمنحه فرصة للعب في المبارايات القادمة، مطالبًا منه التركيز والاجتهاد في التدريبات فقط.

انضم عمرو بركات، للقلعة الحمراء، في الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي ليرس البلجيكي.