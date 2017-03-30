حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: دورة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة تستفيد منها لمراجعة بعض المشاريع والقرارات العالقة بغية التوصل إلى نتيجة ترضيك



عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر



صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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