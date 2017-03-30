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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الحمل الجمعة 31/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الحمل

مهنياً: يزيل هذا اليوم كل الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً وتعاوناً وتنسيقاً مع محيطك المهني 

عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب

صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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