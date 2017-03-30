حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 31 مارس 2017 مع ماغي فرح1

برج الحمل
مهنياً: يزيل هذا اليوم كل الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً وتعاوناً وتنسيقاً مع محيطك المهني
عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب
صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً
برج الثور
مهنياً: تقوم بعملية تصحيح أو تعديل أو استدراك لبعض الأخطاء السابقة، وتفتح صفحة جديدة من العلاقات في مجالك المهني تشرّع أمامك أبواب النجاحات
عاطفياً: يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك
صحياً: من غير المناسب إهمال الشأن الصحي على حساب العمل الذي لا ينتهي. فكر في صحتك بعض الشيء
برج الجوزاء
مهنياً: دورة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة تستفيد منها لمراجعة بعض المشاريع والقرارات العالقة بغية التوصل إلى نتيجة ترضيك
عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر
صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب
برج السرطان
مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء
عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة
صحياً: يستحسن ممارسة بعض أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية
برج الأسد
مهنياً: استخدم قوتك الفطرية للتفكير في حيثيات العلاقة والتفكير في طريقة لحل المشاكل وتجنب حدوث أيّ منها مرة أخرى، أنت قادر على هذا
عاطفياً: يؤخذ عليك التعامل ببرودة أو بفجاوة أو بقسوة، كذلك تكون علاقاتك العائلية متشنجة، وأنصحك التصرف بدبلوماسية وقبول بعض التسويات
صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من المأكولات الدسمة والحلويات العربية لأنها تسبب لك البدانة
برج العذراء
مهنياً: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية كبيرة
عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيًّا
صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب
برج الميزان
مهنياً: انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول
عاطفياً: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي
صحياً: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية
برج العقرب
مهنياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية
عاطفياً: تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع، وتكون أصداؤه إيجابية على العلاقة
صحياً: تتمتع برشاقة لم تعرفها منذ مدة طويلة، سببها ممارسة الرياضة التي بدأت تعطي مفعولها
برج القوس
مهنياً: لا تلتزم مشاريع ضخمة لا تستطيع إنجازها ، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب
عاطفياً: حاول ترطيب الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي انتابتك في الأيام الماضية وأسمعته في خلالها كلاماً غير طيّب
صحياً: لا تنجرّ وراء محاولات استدراجك إلى أن تثور وتغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر
برج الجدي
مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك ويغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة من التعثرات غير المبرّرة
عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه
صحياً: تتفوق على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل حياتك
برج الدلو
مهنياً: تحاول استعادة ثقة الآخرين فأنت تتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على التفاوض والاقناع وتعالج مختلف الموضوعات وتقدّم أفضل البحوث
عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل
صحياً: حادث مفاجئ يثير عصبيتك ويبقيك في حال من التوتر لن تتخلص منها بسرعة
برج الحوت
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك
عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه
صحياً: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك
ابراج مكتوب
برج الحمل
ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.
برج الثور
يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.
برج الجوزاء
قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.
برج السرطان
تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.
برج الأسد
ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.
برج العذراء
تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.
برج الميزان
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.
برج العقرب
أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.
برج القوس
لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.
برج الجدي
تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.
برج الدلو
كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.
برج الحوت
استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.
المصدر:ارب حظ