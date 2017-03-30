حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 31 مارس 2017 مع ماغي فرح1

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: يزيل هذا اليوم كل الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً وتعاوناً وتنسيقاً مع محيطك المهني



عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب



صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً

برج الثور

مهنياً: تقوم بعملية تصحيح أو تعديل أو استدراك لبعض الأخطاء السابقة، وتفتح صفحة جديدة من العلاقات في مجالك المهني تشرّع أمامك أبواب النجاحات



عاطفياً: يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك



صحياً: من غير المناسب إهمال الشأن الصحي على حساب العمل الذي لا ينتهي. فكر في صحتك بعض الشيء

مهنياً: دورة من المبادلات الفكرية والمهنية الواعدة تستفيد منها لمراجعة بعض المشاريع والقرارات العالقة بغية التوصل إلى نتيجة ترضيك



عاطفياً: تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر



صحياً: من الأفضل الابتعاد عن الأشخاص الاستفزازيين ولا سيما أنك سريع الغضب

مهنياً: نجاحك الباهر في العمل يزعج بعضهم ويفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء



عاطفياً: محاولات مساعدة الشريك يجب أن تتواصل حتى النهاية، ولا تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة



صحياً: يستحسن ممارسة بعض أنواع الرياضة للتخلص من إرهاق العمل والتوترات العصبية

برج الأسد

مهنياً: استخدم قوتك الفطرية للتفكير في حيثيات العلاقة والتفكير في طريقة لحل المشاكل وتجنب حدوث أيّ منها مرة أخرى، أنت قادر على هذا



عاطفياً: يؤخذ عليك التعامل ببرودة أو بفجاوة أو بقسوة، كذلك تكون علاقاتك العائلية متشنجة، وأنصحك التصرف بدبلوماسية وقبول بعض التسويات



صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من المأكولات الدسمة والحلويات العربية لأنها تسبب لك البدانة

مهنياً: تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية كبيرة



عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيًّا



صحياً: اضطراب في التنفس ناجم عن خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب

برج الميزان

مهنياً: انطلاقة قوية وحماسية بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملّكك لاقتحام الجديد والمجهول



عاطفياً: تتمتّع بحيوية كبيرة، تصادفك الفرص وتُوفّق في علاقة جديدة مهمّة تحديد مستقبلل العاطفي



صحياً: إذا أحسست برغبة دائمة في حك بشرتك عليك الإسراع إلى زيارة أخصائي الأمراض الجلدية

مهنياً: تسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات، وقد تتوصل إلى تسوية مالية



عاطفياً: تقريب وجهات النظر بينك وبين الشريك يلقى ارتياحاً عند الجميع، وتكون أصداؤه إيجابية على العلاقة



صحياً: تتمتع برشاقة لم تعرفها منذ مدة طويلة، سببها ممارسة الرياضة التي بدأت تعطي مفعولها

برج القوس

مهنياً: لا تلتزم مشاريع ضخمة لا تستطيع إنجازها ، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف، وتنذر بحسم قريب



عاطفياً: حاول ترطيب الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي انتابتك في الأيام الماضية وأسمعته في خلالها كلاماً غير طيّب



صحياً: لا تنجرّ وراء محاولات استدراجك إلى أن تثور وتغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر

برج الجدي

مهنياً: الحظ الممتاز يكون حليفك ويغير الاتجاهات نحو الأفضل بعد سلسلة من التعثرات غير المبرّرة



عاطفياً: علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، وهذا يدفعك إلى اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه



صحياً: تتفوق على مصاعبك الصحية بالتفاؤل والأمل الكبير، وتعيش أجمل حياتك

مهنياً: تحاول استعادة ثقة الآخرين فأنت تتمتع بسرعة خاطر وبقدرة على التفاوض والاقناع وتعالج مختلف الموضوعات وتقدّم أفضل البحوث



عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل



صحياً: حادث مفاجئ يثير عصبيتك ويبقيك في حال من التوتر لن تتخلص منها بسرعة

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جيدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك



عاطفياً: أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر ملامحها في غضون أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه



صحياً: تنتقل من حالة نفسية مضطربة وقلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك