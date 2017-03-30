القنصلية المصرية بجدة تستقبل الفوج الأول للمعتمرين للموسم الحالي

القاهرة- (أ ش أ):

قال حازم رمضان، القنصل العام المصري في جدة، الخميس، إن أول فوج معتمرين مصريين للموسم الحالي وصل إلى مدينة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وذلك لأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وأضاف القنصل العام - في بيان للخارجية اليوم الخميس- أن شرطة محافظة ينبع بالتنسيق مع القنصلية العامة قامت باستقبال المعتمرين المصريين لحظة وصولهم لمطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمدينة ينبع.

كما قامت الشرطة بتوزيع الورود ترحيبا بضيوف الرحمن في إطار تدعيم روابط الأخوة والمحبة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.