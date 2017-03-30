أخبار عاجلة

يد الزمالك والأهلي .. لمن يبتسم المونديال -
الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتلتيك بيلباو في بطولة هزاع بن زايد -
قائمة النادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
قائمة نادي الزمالك لمباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد2017 - أغادير - المغرب -
بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

القنصلية المصرية بجدة تستقبل الفوج الأول للمعتمرين للموسم الحالي

Google+ Print
القنصلية المصرية بجدة تستقبل الفوج الأول للمعتمرين للموسم الحالي القنصلية المصرية بجدة تستقبل الفوج الأول للمعتمرين للموسم الحالي

مصراوي Masrawy

المعتمرين المصريين

القاهرة- (أ ش أ):

قال حازم رمضان، القنصل العام المصري في جدة، الخميس، إن أول فوج معتمرين مصريين للموسم الحالي وصل إلى مدينة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وذلك لأداء مناسك العمرة بمكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

وأضاف القنصل العام - في بيان للخارجية اليوم الخميس- أن شرطة محافظة ينبع بالتنسيق مع القنصلية العامة قامت باستقبال المعتمرين المصريين لحظة وصولهم لمطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بمدينة ينبع.

كما قامت الشرطة بتوزيع الورود ترحيبا بضيوف الرحمن في إطار تدعيم روابط الأخوة والمحبة بين جمهورية العربية والمملكة العربية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين