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وزير خارجية أمريكا: مصير بشار الأسد يقرره الشعب السوري

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وزير خارجية أمريكا: مصير بشار الأسد يقرره الشعب السوري وزير خارجية أمريكا: مصير بشار الأسد يقرره الشعب السوري

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وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

أنقرة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أن الشعب السوري سيقرر مستقبل رئيس النظام بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة، نقلته قناة (العربية) – اليوم الخميس "أعتقد أن وضع الرئيس الأسد على المدى البعيد سيقرره الشعب السوري".

يذكر أن محادثات دبلوماسية بإشراف الأمم المتحدة، انطلقت في عام 2016؛ لحل النزاع السوري، لكنها عجزت في جولة تلو الأخرى إحراز تقدم بسبب الهوة الواسعة بين طرفي النزاع حول نقطتي الانتقال السياسي ومصير نظام بشار الأسد.

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