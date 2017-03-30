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بالصور .. محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (1)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (1)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (2)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (2)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (3)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (3)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (4)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (4)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (5)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (5)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (6)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (6)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (7)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (7)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (8)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (8)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (9)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (9)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (10)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (10)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (12)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (12)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (11)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (11)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (13)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (13)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (14)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (14)

محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (15)محافظ القليوبية يشارك في حفل نهائي دوري مراكز الشباب (15)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

شارك اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، في حفل نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم بين فريقي عرب الصوالحة بشبين القناطر، وكفر عبيان بالخانكة، والذي أقيم بإستاد مدينة بنها الرياضي، وانتهت المباراة بفوز فريق عرب الصوالحة 5/2.

وسلّم محافظ القليوبية الميداليات الذهبية وكأس البطولة للفريق الفائز، والميداليات الفضية لصاحب المركز الثاني.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ على دعمه التام للرياضة وتشجيعه لكل الشباب بالمحافظة على ممارستها باعتبارها السبيل القويم لحماية صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، وابتعادهم عن التطرف والإرهاب والأفكار المنحرفة.

من جهته، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة: "إن المرحلة الأولى من الدوري بدأت من 1/9/2016 إلى 30/9/2016، وأن المرحلة الثانية بدأت من 16/11/2016 إلى 13/3/2017، بمشاركة 24 فريقًا قسموا إلى مجموعتين، جرى التنافس بينهم على 11 ملعبًا على مستوى المحافظة".

حضر المباراة النهائية المهندس مصطفى عباس، السكرتير العام المساعد، ونواب البرلمان بالمحافظة.

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