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بالصور.. إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (1)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (1)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (2)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (2)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (3)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (3)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (4)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (4)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (5)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (5)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (6)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (6)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (7)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (7)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (8)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (8)

إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (9)إزالة لافتات الصيدليات المخالفة في بورسعيد (9)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت شرطة المرافق، بالتعاون مع إدارة الصيادلة بمديرية الشئون الصحية، ونقابة الصيادلة بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، حملة موسعة لإزالة اللافتات المخالفة لعددٍ من الصيدليات التابعة لـ"سلسلة صيدليات شهيرة".

من جانبه، قال دكتور أحمد عليوة، أمين عام نقابة الصيادلة بالمحافظة، في تصريح لـ"مصراوي": "إن لافتات الصيدليات التي جرى إزالتها، مخالِفة طبقًا للمادة 17 من قانون الصيدلة، الذي

ينص على أنه يجب أن يُكتب اسم الصيدلية، وصاحبها، ومديرها المسئول على الواجهة بحروف

ظاهرة باللغة العربية".

وأوضح "عليوة"، أن قانون الصيدلة ألزم الحد الأقصى لعدد الصيدليات التي يمتلكها الصيدلي بـ 2 فقط، ويكون مدير صيدلية واحدة، وأن بعض الصيادلة يتحايلون على القانون بكتابة اسم مدير

الصيدلية بخط صغير واسم الصيدلية بخط كبير، كما يتحايلون بكتابة إدارة بدلاً من

مدير.

وأشار أمين عام نقابة الصيادلة إلى أن تلك الخطوة، جاءت بناءً على قرار إزالة اللافتات المخالفة، الصادر من إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، ومصدق من المحافظ اللواء عادل الغضبان، ورؤساء الأحياء، بالتنسيق مع النقابة، منوهًا إلى عقد اجتماع بنقابة الصيادلة في بور سعيد، غدًا الجمعة، لمناقشة ملف سلاسل الصيدليات، بحضور مجلس النقابة وعدد من الصيادلة.

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