«أورانج مصر» تقدم تسهيلًا ائتمانيًا بـ500 مليون جنيه لـ«أورانج داتا»

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قررت شركة أورانج مصر للاتصالات، إبرام عقد معاوضة بشأن تقديم تسهيل ائتماني بـ500 مليون جنيه لشركة أورانج داتا- المملوكة للشركة خلال 2017.

وأفاد بيان الجمعية العامة العادية للشركة، أنه تم الموافقة على استمرارية الشركة في مزاولة نشاطها، رغم تجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال المصدر.

كما قررت الموافقة على تفويض عاطف أحمد حلمي نجيب، رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب، وصلاح أنسي عيسى، وخالد حسن عبده العديسي، وعمر فاروق حسن مجاهد (مجتمعين أو منفردين) في إجراءات اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

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ويشمل القرار، التوقيع نيابة عن الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة السجل التجاري ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق وأي جهة حكومية أخرى يستلزم التوقيع أمامها لتنفيذ ما جاء بمحضر الجمعية العامة غير العادية من قرارات.

واافتتحت أورنج سادس متجر ذكى لها في السوق المصري في منطقة سموحة بالإسكندرية؛ لتعزيز القيمة المضافة التي يحصل عليها العملاء، والحصول على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من المنتجات والخدمات وحلول الشركات، التي يتم تصميمها حسب احتياجاتهم الخاصة.