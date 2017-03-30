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«البنك المركزي» يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

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«البنك المركزي» يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض «البنك المركزي» يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

التحرير

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قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 14.75 % و15.75 % على التوالى.

وحددت اللجنة سعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 15.25%.

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وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها 16 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75%.

وفي 3 نوفمبر 2016 قام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف "تعويم" الجنيه المصري، للمرة الأولى في تاريخه، على أن تتولي البنوك عملية تحديد وتسعير العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

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التحرير

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