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«مطاوع جروب» تستثمر 1.2 مليار جنيه في سوق العقار المصري

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«مطاوع جروب» تستثمر 1.2 مليار جنيه في سوق العقار المصري «مطاوع جروب» تستثمر 1.2 مليار جنيه في سوق العقار المصري

التحرير

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كشف محمد مطاوع، رئيس مجلس إدارة مطاوع جروب، عن حجم استثمارات الشركة في سوق العقارات المصرية، التي تبلغ مليار و200 مليون جنيه مصري، وذلك في عدة مشروعات بالقاهرة والعين السخنة.

وقال مطاوع، بمناسبة مشاركة الشركة في النسخة السابعة من معرض "سيتي سكيب"  المقرر إقامته في الفترة من 31 مارس وحتى الثالث من أبريل المقبل، سيقومون بعرض العديد من المشروعات العقارية في مختلف المجالات السكنية والسياحية، وعلى رأسهم "كومبوند لافيدا"، وكذلك من المقرر أن يشهد المعرض إطلاق المرحلة الثانية "Azure" من مشروع "بلو بلو" السخنة بحجم استثمارات تصل إلى 260 مليون جنيه، والذي أعلنت الشركة الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى منه قبل الموعد المحدد بعامين.

أضاف رئيس مجلس إدارة مطاوع جروب، أن المجموعة تشارك بحافظة من المشروعات التي أطلقتها الشركة بتمويل ذاتي 100% من موارد مشروعاتها، وما تم الإنتهاء منه، وأعلن أن المجموعة ستشارك خلال المعرض بعرض وحدات من كومبوند "لافيدا" هليوبليس الجديدة، والممول بحجم استثمارات تصل إلى 42 مليون جنيه.

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وأوضح أن المعرض بنسخته الحالية، سيشهد إطلاق المرحلة الثانية "Azure" من مشروع "بلو بلو" السخنة، الذي تم الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى منه قبل الموعد المعلن للعملاء بعامين، والذي تم تنفيذه على مساحة تتعدى 120 ألف متر باستثمارات تصل إلى 750 مليون جنيه.

وأشار إلى المجموعة سوف تشارك بواحد من أحدث مشروعاتها، بالمرحلة الثانية "Azure" من مشروع "بلو بلو" السخنة، والذي يضم 12 ألف متر من المسطحات المائية وتوزيع المباني على شكل حرف U فى مستويين الفارق بينهم 12 مترًا فقط، الأمر الذي يضمن إمكانية رؤية البحر من كل وحدة، إضافة إلى ما توفره من خدمات عامة، وترفيهية، إضافة إلى التسهيلات المقدمة في سبل السداد حتى 8 سنوات، مما حقق إقبالاً كبيرًا من قبل العملاء فور الإعلان عن الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى. 

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