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فيديو| بكري: علاقة مصر والسعودية أكبر من محاولات النيل منها

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فيديو| بكري: علاقة مصر والسعودية أكبر من محاولات النيل منها فيديو| بكري: علاقة مصر والسعودية أكبر من محاولات النيل منها

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مساء الخميس، إن «هناك من سدد أسهمه مؤخرًا لضرب العلاقات المصرية ، وهناك من توقع انهيار هذه العلاقة»، مؤكدًا أن «كل ما حدث كان مجرد تباين في وجهات النظر بين البلدين الشقيقين».

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»: «شعب المملكة ومصر تربطهما علاقات أكبر بكثير جدًا من أي محاولة للنيل منها»، موضحًا أنه «لا يمكن أن ينسى المصريون ما قدمته لهم المملكة من دعم عقب ثورة 30 يونيو».

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وأشاد باللقاء الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح ، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش القمة العربية، والتي انعقدت دورتها الـ28، غدًا الأربعاء، في البحر الميت بالأردن.

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