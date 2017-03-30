4 نساء في حياة ''العندليب الأسمر''

سمر العشري

عاش العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، رمزا للحب والرومانسية، منذ أن بدأ أولى أغنياته وحتى الآن، فلا أحد يستطيع أن يقترب من عرش هذا الفنان الذي غنى أعذب وأرق كلمات الحب، وأصبحت أغانيه هي ملاذ العشاق، وخيارهم الأول للتعبير عن لوعة الحب.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن العندليب الأسمر، عاش أعزب لم يتزوج، على الرغم من بعض الشائعات التي طالته حتى في قبره، وللمرأة في حياة عبدالحليم مكانة خاصة.

علية شبانة

هي شقيقته الكبرى، وأمه بعد وفاة أمهما عقب ولادته، ولأن الله قدر له أن يولد ويعيش طيلة حياته يتيما، فقد حملت أخته "علية" على عاتقها حمل تربيته، ورعايته، ولطالما كانت تحيطه بالحنان والحب الذي حُرم منهما، وفي رحلته الأخيرة للعلاج، كانت ترافقه، وهي أول من استقبلت خبر وفاته، وعاشت طوال عمرها على ذكرى شقيقها الراحل، الذي كان بمثابة ابنها.

جي جي

هي حب عبدالحليم الوحيد، بحسب ما كانت تصرح به شقيقته دوما، وبحسب ما صرح به الفنان سمير صبري في إحدى حواراته التليفزيونية، حيث قال إنها كانت بارعة الجمال، وأحبها العندليب الأسمر حينما رآها لأول مرة، وكانت من عائلة أرستقراطية عريقة، من الإسكندرية، وعلى الرغم من تقدم عبدالحليم لخطبتها، إلا أن أهلها رفضوا تماما، بعدها علم بوفاتها، وعانى بعدها من اكتئاب شديد، وغنى لها أغنية "في يوم في شهر"، خلال أحداث فيلمه "حكاية حب".

سعاد حسني

فجر الإعلامي مفيد فوزي منذ عدة سنوات، خبر زواج العندليب الأسمر، من السندريلا سعاد حسني، حيث أكد زواجهما، كذلك أكدت شقيقة "السندريلا" جنجاه، أن عبدالحليم هو أول أزواج أختها، فيما أكد محمد شبانة نجل شقيق العندليب الأسمر، أن عمه لم يتزوجها، وأن هذه الأقاويل أثيرت بعد وفاة عمه، وإذا كان ما يرددوه صحيحا، فلماذا لم يستطيعون الحديث في حياة عمه، وبين التأكيد والرفض، تبقى حقيقة زواج العندليب بالسندريلا لغز لا يعرف حقيقة تفاصيله سواهما، وقد شاركت سعاد حسني في فيلم "البنات والصيف"، أمام عبدالحليم، وقامت بدور شقيقته.

زبيدة ثروت

صرحت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، أثناء استضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي، أنها جمعتها قصة حب مع "العندليب الأسمر"، وتقدم عبدالحليم لطلب يدها من والدها، إلا أنه رفض زواجهما قائلا "مش هجوز بنتي لمغنواتي"، وأكدت زبيدة أن حبها الحقيقي كان لعبدالحليم، وتمنت أن تدفن إلى جواره، معللة ذلك بأنه حب حياتها.

المصدر:مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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