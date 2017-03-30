«مايا» أعتزلت الرقص .. وتزعمت عصابة للاتجار فى القاصرات

سمر العشري

وجهت مباحث الآداب بالجيزة ضربة موجعة لأخطر شبكة للاتجار بالبشر وتشغيل القاصرات تتزعمها راقصة معتزلة تتولي استقطاب القاصرات عبر "فيس بوك" ثم تؤهلهن للعمل كراقصات ونجحت قوة امنية في القاء القبض علي زعيمة الشبكة.

ورد بلاغ الي ادارة مكافحة جرائم اداب الجيزة برئاسة العميد محمود هويدي مدير الادارة من فتاتين حديثتي السن تدعيان "ساسو" و "ايمي" تبلغان من العمر 17 عاما بتعرضهما للابتزاز من سيدة بايصالات امانة ومقاطع فيديو بعد استقطابها لهما عبر صفحة علي "فيس بوك" اعلان للعمل بالرقص الشرقي وعلي الفور وجه اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة بسرعة التحري عن نشاط المتهمة والتأكد من صحة البلاغات .

أسفرت التحريات التي اجريت برئاسة اللواء ابراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث عن صحة البلاغات وتبين ان المتهمة تدعي رشا وشهرتها "مايا" 37 سنة راقصة معتزلة سبق اتهامها في 10 قضايا اداب عامة وانها تعلن عبر صفحة فيس بوك عن طلب فتيات للعمل بالرقص الشرقي مشترطة اعمار تتراوح بين 14 و 16 عاما وتتمكن من خلال ذلك الاعلان استقطاب الفتيات القاصرات وتقنع عددا منهن علي العمل كراقصات في كباريهات شهيرة بمقابل مادي مغري .

وأشارت التحريات الي أن المتهمة تأوي الفتيات في شقتها بحدائق الاهرام وتقوم بالانفاق عليهن من ملبس ومأكل وكوافير حتي تؤهلها للعمل كراقصة واثناء فترة اعداد وتاأيل الفتاة تقوم المتهمة بتصوير مقاطع فيديو لهن ببدل رقص وفي اوضاع مخلة ويقمن بتوقيع ايصالات أمانة علي بياض لها ثم تدبر المتهمة لهن عملا بكباريهات وتتقاضي هي المقابل المادي المخصص لهن وعقب عملهن بالكباريهات تطالبهم المتهمة بالعمل في الدعارة مع الاثرياء العرب ومن ترفض طلبها تهددها بنشر مقاطع الفيديو الخاصة بها علي فيس بوك والمواقع الاباحية واضافت تحريات الرائد احمد لاشين ضابط مكافحة جرائم مكافحة اداب الجيزة ان المتهمة تغير الفتيات من فترة للثانية حتي لايتم رصد نشاطها كما ان الفتيات عندما يكتشفن حقيقة انها تتقاضي مرتباتهم من الكباريهات يطالبونها باموالهم فتهددهم بمقاطع الفيديو التي تصورها لهن وايصالات الامانة .

وتبين أن المتهمة تستعين بزوجها في تشغيل القاصرات بالكباريهات والدعارة وانه يدعي محمد سبق اتهامه في قضيتين اداب عامة.

تحركت قوة امنية ترأسها الرائدان احمد لاشين واحمد ابو السعود ضابطا مكافحة جرائم اداب الجيزة وتم القاء القبض علي المتهمة داخل شقتها بحدائق الاهرام وعثر علي ايصالات امانة موقعة باسم فتيات ومبالغ مالية وتم تحريز هاتفها و3 هواتف اخري وبعرض المتهمة علي نيابة الهرم امر محمد جمال الدين مدير النيابة بحجزها 24 ساعة علي ذمة تحريات الادارة العامة لمباحث الاداب.

المصدر:صدي البلد

شبكةعيونالإخبارية

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