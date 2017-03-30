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بالفيديو || سيدة ترفض مساعدة خادمتها وتصور سقوطها من الطابق السابع

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بالفيديو || سيدة ترفض مساعدة خادمتها وتصور سقوطها من الطابق السابع بالفيديو || سيدة ترفض مساعدة خادمتها وتصور سقوطها من الطابق السابع

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لخادمة إثيوبية في الكويت لحظة قفزها من الطابق السابع وسقوطها على الأرض ونجاتها بأعجوبة، رغم رفض كفيلتها إنقاذها.
 
ويُظهر الفيديو الخادمة وهي تتعلق بطرف "شرفة" أحد المنازل في لحظة لا يعرف كيف وصلتها أو لماذا؟
 
لكن صوت كفيلتها كان واضحا في الفيديو: "مجنونة تعالي". توسلت العاملة لها: "امسكيني امسكيني"، لكن كفيلتها لم تهتم لها، ولم تفكر في مساعدتها بل أخذت جوالها وصورت المقطع.
 
يذكر أن العاملة وقعت في مكان غير خطر، ما ساعد في امتصاص صدمة السقوط ونجاتها بأعجوبة.
 
 
المصدر:العربية

 

 

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